Baraj 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 17. bölüm İZLE

FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj bu akşam 17. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi olarak ekranlara geliyor. Peki, Baraj 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 17. bölümde neler oldu? İşte tüm merak edilenler..

BARAJ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj 18. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Baraj yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?