Baraj 15. bölüm izleme linki! Baraj 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj dizisi 24 Kasım Salı akşamı yayınlanan 15. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün paylaştığı Baraj dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Dizinin 15. bölümünde Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Baraj 16. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



BARAJ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez. Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir.

İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.

BARAJ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra