Baraj 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 12. bölüm full izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi yeni bölümleri ile seyircisini etkilemeye devam ediyor. Burak Yörük, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk ve İman Casablanca gibi birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran yapımın bu akşamki bölümü yine heyecanlı sahnelerle ekrana gelecek.

BARAJ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Baraj yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın kanlar içindeki Nehir ile nişana gelmesi herkesi şok etmiştir. Nehir'i o halde gören Tarık, her şeyi unutup Nehir'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Nehir'e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık'ın yardımını kabul etmek zorunda kalır.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...