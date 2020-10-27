Baraj 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 11. bölüm full izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Burak Yörük, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk ve İman Casablanca gibi birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran yapımın bu akşamki bölümünde hem göz yaşları akacak hem de yüzler gülecek. Peki, Baraj 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte tüm detaylar..

BARAJ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Baraj 12. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BARAJ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’ın kanlar içindeki Nehir ile nişana gelmesi herkesi şok etmiştir. Nehir’i o halde gören Tarık, her şeyi unutup Nehir’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Nehir’e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık’ın yardımını kabul etmek zorunda kalır. Nehir ile Nazım’ı evde çok zor anlar bekliyordur. Eve Zerrin’in taşınması ve beklenmedik bir misafir, Nehir ve Nazım’ın zaten karmaşık olan ilişkisini daha da karmaşıklaştırır. Nişanda herkesin dikkati Nehir’in üzerindeyken Halil, Tarık ile Zahra’nın videosunu görmüştür. Bu durum, Tarık ve Zahra’nın başına çok büyük dertler açmak üzeredir.