Baraj 1. bölüm izle! Baraj 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

1977 yılında başrollerini Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın paylaştığı Baraj fili diziye uyarlandı. 17 Mart Salı akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Baraj dizisi oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, İman Casablanca gibi isimler yer alıyor. Dizide Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor. Haberimiz içerisinden Baraj 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm özetine ulaşabilirsiniz.



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BARAJ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bir baraj inşaatında çalışan sert, disiplinli ve yalnız ustabaşı Nazım geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur. Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım’a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul’un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Nehir, Tarık’ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık’tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım’dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir’in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.

BARAJ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra