Bar Refaeli ve annesi vergi kaçırdı, 1.4 milyon dolar ceza yedi

Bar Refaeli, 9 ay toplum hizmetine mahkum edilirken, annesi vergi kaçakçılığından 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Refaeli savcılar tarafından kabul edilen pazarlıklar sonucunda 1,4 milyon dolarlık para cezasını ödemek zorunda kalacak ve hakkındaki bütün suçlamalar düşecek.