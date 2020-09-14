14 Eylül 2020 Pazartesi 23:32 | Son Güncelleme:
Bar Refaeli ve annesi vergi kaçırdı, 1.4 milyon dolar ceza yedi
İsrailli model Bar Refaeli ve annesi 7,2 milyon dolarlık gelir üzerinden vergi kaçırmakla yargılandığı davada rekor ceza aldı.
Bar Refaeli, 9 ay toplum hizmetine mahkum edilirken, annesi vergi kaçakçılığından 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Refaeli savcılar tarafından kabul edilen pazarlıklar sonucunda 1,4 milyon dolarlık para cezasını ödemek zorunda kalacak ve hakkındaki bütün suçlamalar düşecek.