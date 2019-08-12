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  3. Banu Zorlu: Ruhumuz değil bedenimiz yaşlanıyor

Banu Zorlu: Ruhumuz değil bedenimiz yaşlanıyor

Banu Zorlu: Ruhumuz değil bedenimiz yaşlanıyor

Geceleri dişlerini sıkma rahatsızlığı olan Banu Zorlu, çene estetiği yaptırarak bu duruma bir son verdi.

Op. Dr. Bilgehan Aydın’ın polikliniğinde çene botoksu yaptıran Banu Zorlu, estetikle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Kadınların yüzlerinde değişiklik yapmasına karşı olmadığını belirten Zorlu, “Ruh yaşlanmıyor. Beden yaşlanıyor. Bilinçli estetiği destekliyorum. İnsanın yüzüyle orantılı işlemler yapılmalı“ dedi. Erkeklere burun estetiğinin yakışmadığını söyleyen Zorlu, "Benim sevgilim burnunu yaptırmasın. Ayrılırım" diye konuştu.  

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