Banu Parlak ve Emrah, 'Belalım Benim' şarkısı için birbirine girdi!

Arabada çektiği videolarla bir anda yıldızı parlayan ve daha sonra şarkıcılığa yönelen Banu Parlak, geçen günlerde sözleri Şükrü Kekevi ve müziği Emrah'a ait olan 'Belalım Benim' şarkısını kendi yorumuyla söyleyerek klip çekti. Ancak Emrah, duruma hemen müdahale etti.

KLİBİ KALDIRTTI

Emrah, Banu Parlak'a ulaştı ve şarkıcının büyük emekler vererek hazırladığı şarkıyı gerekli izinleri almadığı için kaldırttı. Durumu sosyal medya hesabından duyuran Parlak, "Emrah abinin talimatı ile şarkımız yayından kalkmıştır. Büyüğümüzdür sözünün üstüne söz söylemeyiz kaldırıyoruz. Paylaşan destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Daha güzel şarkılarla devam edeceğiz yılmak yok! Aynı şarkının bir dünya coverı varken bizim ki batmış göze herkesin canı sağ olsun vardır bir bildiği" dedi. Klibi kaldırıldığı için büyük üzüntü duyan Banu Parlak, dün gece yeniden stüdyoya girdiğini, sabaha kadar çalıştığını ve yeni şarkısının yarın piyasaya çıkacağını duyurdu.

EMRAH DA SESSİZ KALMADI

Banu Parlak'ın açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Emrah da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Emrah, "Sosyal medyayı çok çok aktif kullanan biri değilim ve sosyal medyadan kimseye akıl vermem. Nasihat vermem. Müziğe gönül vermiş genç arkadaşlar, sizlere tavsiyem şu; eser üretin. Eserleriniz olsun, göreceksiniz çok daha kalıcı olacaksınız ve daha daha başarılı olacaksınız. O eseri ürettikten sonra bir eserin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok çok daha iyi anlayacaksınız" dedi.