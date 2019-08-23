Banu Parlak 'eski eşim takipçimle birlikte oldu' demişti... O kişi bakın kim çıktı!

Arabada söylediği şarkılarla fenomen olan Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu. Parlak, eşi Okan Öztürk ile hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmış ve 'boşanır boşanmaz takipçim eşimle birlikte oldu' diyerek ismini vermediği takipçisine ateş püskürmüştü. Konuyla ilgili Akşam TV’de yayınlanan ‘Enes Özdemir’le Bi Konuşalım’ programına açıklama yapan Banu Parlak, takipçi dediği kişinin kimliğini ilk kez açıkladı.

'O KİŞİ BENİM ARKAMDA ÇALAN DJ KIZ'

Parlak, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Aslında ben bu konunun üzerini kapattım. Normal bir takipçi olsa laf etmezdim. Bekar bir adam istediğini yapabilir, istediği ile görüşebilir beni ilgilendirmez. Benim burada tepki gösterdiğim şey benim arkamda çalan DJ kız benim aynı sahneye gittiğim, sırtımdaki fermuarı çeken, bana Banu abla diyen ve beni hala takip eden bir kız. Ve sağda solda konuşuyor benim kulağıma gelsin diye benim kulağıma gelince ben bunu Instagram’dan engelliyorum. Ben bunu engelledim diye bana utanmadan sallıyor. Ben seni görmek istemiyorum bu benim en doğal hakkım değil mi? Bunu yapan bir insanla ben iş anlamında da bir daha görüşmek istemiyorum, bir şey de yapmak istemiyorum. Sen bunu ben boşanıp boşanmaz yapıyorsan bunun öncesi de var. Kimse bana o an gelişti diyemez. Tekrar söylüyorum benim burada kızdığım nokta kadındı yoksa ben ayrılmışım etmişim banane. Ben biraz bu duruma alındım. Instagram üzerinden bana eski eşim ile yazışmalarını da attı. Bana diyor ki o bana asıldı tekrar söylüyorum dedim tek ricam ben sizin adınızı duymak istemiyorum. O ondan hırsını alamıyor geliyor bana söylüyor. Kimse beni ilgilendirmiyor kim kiminle ne yapıyorsa yapsın."