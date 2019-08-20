Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi! Gözyaşlarını tutamadı...

Müge ve Gülşen’e konuşan Banu Parlak, “Daha önce Emrah’ın şarkısını seslendirdim. Hatta ‘Emrah takıntısı var’ dediler. Emrah abiyi o kadar çok severim. Ben menajerine ulaştım kendisi ‘Başka sanatçıya 70 bin TL sattık’ dedi. Popçu Şimal’e sattıklarını sonradan söylediler. Emrah’a ulaşamayınca ben de Şükrü Kekevi’e ulaştım.” dedi.

“BEN SÖYLEYİNCE ORTALIK AYAĞA KALKTI”

Bugüne kadar birçok insanın şarkısını söylediğinin altını çizen Banu Parlak, “Ben söyleyince ortalık ayağa kalktı. Gerçekten çıksın bana ‘şarkımı kötü söyledin’ desin. Öyle bir şey de yok. Anlamıyorum şarkılar insanların seslendirmesi içinde yapılmakta. Biz söyleyince kaldırtıyorlar.” diyerek sitemde bulundu.

EMRAH’IN ‘BELALIM BENİM’ SÖZ YAZARI ŞÜKRÜ KEKEVİ İLE SORUNLARI VAR

Emrah’ın söz yazarı Şükrü Kekevi ile de sorunlar yaşadığını söyleyen Parlak, “Öğrendiğime göre Şükrü Kekevi ile de sorunlar yaşıyorlar. Emrah’ın şarkılarını kimse çıkaramıyor. Söz yazarı Şükrü abiye gidip iki üç bin Türk Lirası verip, şarkının tüm haklarını almaya çalışıyorlar.” dedi.

“EMRAH’IN OĞLU ALBÜM YAPMAYA GELDİ, KABUL ETMEDİM”

Emrah’a karşı ayrı bir sevgisi olduğunu söyleyen Parlak, “Ben Emrah abiyi çok başka seviyorum. Hatta oğlu Tayfun bana geldi. Birlikte albüm yapalım dedi. Bende bunu kabul etmedim.” dedi.