Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi! Gözyaşlarını tutamadı...

Sosyal medya fenomeni ve sanatçı Banu Parlak, sanatçı Emrah’ın şarkısı “Belalı Benim” şarkısına cover yapmış, sosyal medyaya yükledikten sonra kısa sürede Emrah tarafından kaldırtılmıştı. Parlak, bugün katıldığı bir televizyon programında Emrah’a cevap verdi. Parlak, “Benim para kazanacağımı düşünerek engel olmak istediler” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:11
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:11
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi! Gözyaşlarını tutamadı...

Müge ve Gülşen’e konuşan Banu Parlak, “Daha önce Emrah’ın şarkısını seslendirdim. Hatta ‘Emrah takıntısı var’ dediler. Emrah abiyi o kadar çok severim. Ben menajerine ulaştım kendisi ‘Başka sanatçıya 70 bin TL sattık’ dedi. Popçu Şimal’e sattıklarını sonradan söylediler. Emrah’a ulaşamayınca ben de Şükrü Kekevi’e ulaştım.” dedi.

“BEN SÖYLEYİNCE ORTALIK AYAĞA KALKTI”

Bugüne kadar birçok insanın şarkısını söylediğinin altını çizen Banu Parlak, “Ben söyleyince ortalık ayağa kalktı. Gerçekten çıksın bana ‘şarkımı kötü söyledin’ desin. Öyle bir şey de yok. Anlamıyorum şarkılar insanların seslendirmesi içinde yapılmakta. Biz söyleyince kaldırtıyorlar.” diyerek sitemde bulundu. 

EMRAH’IN ‘BELALIM BENİM’ SÖZ YAZARI ŞÜKRÜ KEKEVİ İLE SORUNLARI VAR

Emrah’ın söz yazarı Şükrü Kekevi ile de sorunlar yaşadığını söyleyen Parlak, “Öğrendiğime göre Şükrü Kekevi ile de sorunlar yaşıyorlar. Emrah’ın şarkılarını kimse çıkaramıyor. Söz yazarı Şükrü abiye gidip iki üç bin Türk Lirası verip, şarkının tüm haklarını almaya çalışıyorlar.” dedi.

“EMRAH’IN OĞLU ALBÜM YAPMAYA GELDİ, KABUL ETMEDİM”

Emrah’a karşı ayrı bir sevgisi olduğunu söyleyen Parlak, “Ben Emrah abiyi çok başka seviyorum. Hatta oğlu Tayfun bana geldi. Birlikte albüm yapalım dedi. Bende bunu kabul etmedim.” dedi.

ilginizi çekebilir

Boşanma detayları şoke etti: 1 sene daha evli kalalım, 500 bin TL vereyim
Boşanma detayları şoke etti: 1 sene daha evli kalalım, 500 bin TL vereyim
Belalım Benim şarkısıyla tanınan Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında?
Belalım Benim şarkısıyla tanınan Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında?
Reynmen, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını yönetmiş
Reynmen, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını yönetmiş
Hadise'ye bir gönderme de İrem Derici'den
Hadise'ye bir gönderme de İrem Derici'den
Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini biliyor musunuz?
Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini biliyor musunuz?
İpek Açar'ın evleneceği Alper Kömürcü kimdir? İpek Açar kaç yaşında?
İpek Açar'ın evleneceği Alper Kömürcü kimdir? İpek Açar kaç yaşında?

En Çok Okunanlar

Çukur 3. yeni sezon için heyecan artıyor!
Çukur 3. yeni sezon için heyecan artıyor!
Hamilelik iddialarına yanıt geldi
Hamilelik iddialarına yanıt geldi
Norm Ender ve Demet Akalın kavgası büyüyor
Norm Ender ve Demet Akalın kavgası büyüyor
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
'Belalım Benim' şarkısı yüzünden birbirlerine girdiler
'Belalım Benim' şarkısı yüzünden birbirlerine girdiler
Reynmen, Berkay ve Gülşen'i solladı
Reynmen, Berkay ve Gülşen'i solladı
Seren ve Yaşar'ın evliliğinde kriz mi var?
Seren ve Yaşar'ın evliliğinde kriz mi var?
Mustafa'nın yanındaki gizemli sarışın kim? Ortaya çıktı
Mustafa'nın yanındaki gizemli sarışın kim? Ortaya çıktı
13 Eylül'de düğün var
13 Eylül'de düğün var
Simge Sağın ilk kez konuştu
Simge Sağın ilk kez konuştu
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin