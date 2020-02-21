Banu Ilıcalı kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın eşi kimdir?

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 3 yıl önce evlenen kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı'nın üjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı iddia ediliyor. Haberi görenler Banu Ilıcalı hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilenler...

BANU ILICALI KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı’nın Seda Ilıcalı ile olan evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı 29 Ocak 1990 doğumlu.Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünya evine girdi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'de çalışıyor.

Bir TV programına katılan Acun Ilıcalı anne ve babasının öldüğü kazada Banu’nun şans eseri kurtulduğunu ve bu yüzden kızını Mucize Çocuk diye sevdiğini anlattı.

BANU ILICALI KİMİNLE EVLİ?

Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı ile evli olan damadı Efe Ceyhun’un ne yazıkki hakkında bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesaplarını da kapalı kullanan Ceyhun özel hayatını sır gibi saklıyor. Efe Ceyhun ile Banu Ilıcalı’nın ise üniversitede tanışarak evlendikleri alınan bilgiler arasında.