Banu Alkan'ın 'taklitçi kezban' dediği Kylie Jenner paylaşımlar karşısında kayıtsız kalamadı!

Bir dönemin ünlü oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'a sosyal medya hesabından göndermede bulunmuştu. Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürmüştü.

62 yaşındaki oyuncunun bir hayran sayfası, Banu Alkan'ın paylaşımlarını Kylie Jenner'a Instagram üzerinden mesaj attı. Bir süre sonra Jenner, o sayfanın gönderisini gördü.

"KORKUDAN DM'LERE BAKIYOR"

Alkan, konuyla ilgili, "Kezban, yakalanınca korkudan DM'lere de (özel mesaj) bakıyor" paylaşımını yaptı. 23 yaşındaki yıldızın, daha sonra o sayfanın Banu Alkan ile ilgili yayınladığı hikayelere de baktığı ortaya çıktı.

Öte yandan Alkan, geçtiğimiz günlerde Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” notunu eklemişti. Banu Alkan, bir dönem giydiği yeşil elbisesinin de taklit edildiğini öne sürürek, "Kumaşlarıma kadar, seçtiğim renklere kadar kopyacı Kezban" mesajını yayınlamıştı. 62 yaşındaki Alkan, Jenner'ın leopar desen giyerek de kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.