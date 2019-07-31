Banu Alkan'dan Reynmen'e flaş çağrı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı.

Açılışta ilgi odağı olan Alkan, giydiği beyaz kıyafet için 'Kıyafetim Christian Dior'a benziyor, ama Osmanbey Dior' dedi.

TAKİPÇİLER BEĞENMEDİ

61 yaşındaki Banu Alkan'ın kıyafeti sosyal medya platformlarında kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Takipçiler, Alkan'ı giydiği kıyafet nedeniyle topa tuttu.

Bazı kullanıcılar, 'Yeni gelinlerin yatak örtüsüne benziyor', 'Nevresim giymiş', 'Çeyizimdeki yatak örtüsüne benziyor' şeklinde ağır eleştirilerde bulundu.

"REYNMEN'LE DÜET YAPABİLİRİZ"

Yakında 'Parfüm' adlı albümünün çıkacağını söyleyen Banu Alkan, “Reynmen ile düet yapabiliriz. Herkes kıskanıyor Reynmen’i özellikle de erkekler! Bence Reynmen’in tıklanmaları doğru” diyerek Reynmen ile düet yapmak istediğini açıkladı.

'BUGÜN DAHA ÇABUK ŞÖHRET OLUNUYOR'

Alkan, "Veliahtınız kim?" sorusuna “Veliahtım yeğenim Sidelya Pekduyar” cevabını verdi. “Bugün daha çabuk şöhret olunuyor, bizim dönemimizde biz erişilmezdik. Sinemadaki son nesil bizleriz, bizden sonra kimse gelmedi” diyen Banu Alkan “Sinemaya geri dönüyorum, kendi hayatımın filmini yapacağım” şeklinde konuştu.