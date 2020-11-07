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07 Kasım 2020 Cumartesi 15:31 | Son Güncelleme:

Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a: Taklitçi kezban!

Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a: Taklitçi kezban!

62 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Alkan, sosyal medya hesabından Jenner'ın paylaşımlarını gözler önüne serdi ve 'taklitçi kezban' diyerek sitemde bulundu.

Sosyla medya, Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın gönderileriyle çalkalandı. 1970'lerden itibaren yüzlerce filmde başrolü üstlenen 62 yaşındaki Yeşilçam Yıldızı Banu Alkan, bir süredir 23 yaşındaki ABD'li magazin ünlüsü Kylie Jenner'a göndermeler yapıyor.

Son olarak sosyal medyada gençlik zamanlarına ait paylaşımlar yapan Banu Alkan, Kylie Jenner'ı kendisine özenmekle itham etti.

'TAKLİTÇİ KEZBAN'

Banu Alkan, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda gençlik fotoğraflarıyla Kylie Jenner'ın fotoğraflarını karşılaştırarak Jenner'a "Taklitçi kezban" ifadelerini kullandı.

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