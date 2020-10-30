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  • Banu Alkan ve Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim'den sonra yeniden aynı projede
30 Ekim 2020 Cuma 09:42 | Son Güncelleme:

Banu Alkan ve Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim'den sonra yeniden aynı projede

Banu Alkan ve Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim'den sonra yeniden aynı projede

Geçtiğimiz dönemlerde "Dünya Güzellerim" adlı bir programla televizyonda boy gösteren Banu Alkan, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Geçen sene Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ile program yapan Banu Alkan, tekrardan aynı projede buluşacaklarını açıkladı. Alkan, ”Konserlerim devam ediyor. Gayet olumlu tepkiler alıyorum. Onun dışında henüz belli değil ama Bülent Ersoy ile birlikte yeniden aynı projede olacağız“ diye konuştu. 

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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