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  3. Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor

Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor

Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor

"Balkanlar'ın Lady Gaga'sı" olarak bilinen Asya Gashi, Türkiye’ye yerleşme kararı aldı.

Balkanlar ve Avrupa’nın birçok ülkesinde müzik alanında projeleri olan Asya Gashi, Türkçe şarkı yapmak için kolları sıvadı.

Haftada 15 saat Türkçe dersi alan Gashi, Türkçesinden tam emin olduğunda şarkı çıkaracağını vurgularken, "Bu konuda risk alamam" dedi.

NBA yıldızı Tu Holloway ile ilişkisini noktaladığı ortaya çıkan şarkıcının, İstanbul’da yaşayacağı yeni evi için 300 bin doları (1.7 milyon TL) gözden çıkardığı konuşuluyor.

Yılın belli dönemlerinde İstanbul’da yaşayacak olan Asya Gashi, yurtdışı konserlerine İstanbul’dan gidecek. Lükse tutkunluğu bilinen yıldız ismin, yakın çevresine "Aşk, işteki başarıyı öldürüyor" dediği öğrenildi.


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