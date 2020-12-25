Balamir Emren kimdir, kaç yaşında? Balamir Emren arkadaşının nişanlısı Vildan Örnek ile evleniyor mu?

Balamir Emren'i en son Diriliş Ertuğrul'daki oyunculuğu ile tanıyoruz. Söz konusu o dönemde Diriliş Ertuğrul'da yakın arkadaşı Arda Öziri'de oynamıştı. Geçirdiği trafik kazası sonrası iki yıl önce hayatını kaybeden Arda Öziri'n nişanlısı Vildan Örnek bu günlerde Balamir Emren ile evlilik hazırlığı içinde olması büyük tepkileri beraberinde getirdi. Peki Balamir Emren kimdir kaç yaşında aslen nerelidir?



2018 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, Balamir Emren ile nikah masasına oturdu. Örnek’in evlendiği kişinin Arda Öziri'nin yakın arkadaşı olması tepki çekti. İş insanı Cengiz Çolak ‘arkadaşlarınızı iyi seçin, siz ölünce namusunuza göz dikebilirler’ sözleriyle tepkisini gösterdi.

Balamir Emrem ve Vildan Örnek (Solda) Arda Öziri ve Balamir Emrem (Sağda)

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

BALAMİR EMREN KİMDİR?

Balamir Emren 1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk profesyonel oyunculuk deneyimine Duvar isimli dizi ile başladı, bu dizide Erman karakterine hayat verdi. Bugüne kadar Şeytanını Kabilesi, Yola Geldik, Ammar 2, Korkma Korkma, Duvar, Mahşer, Sinekli Bakkal, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Dolanay gibi projelerde rol aldı.

Yeni sezonda ise Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Balamir Emren dizide Engin karakterini canlandırdı. Reyhan Soykan ile evliliğini noktalayan Balamir Emren, ikinci kez Vildan Örnek ile nikah masasına oturdu. Vildan Örnek, 2,5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Öziri’nin 6 yıllık nişanlısıydı.

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek’in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40’nın çıktığı gün parti yaptı’ şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.

Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.