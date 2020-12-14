Bal Kaymak nerede çekildi? Bal Kaymak konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bal Kaymak filmi bu akşam saat 20:00'da Atv'de izleyicisi ile buluşacak. Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film 2018 yılında vizyona girmişti. Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor. Bal Kaymak filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BAL KAYMAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Balmak Kaymak filminin çekimleri Makedonya'da başlamış ve Balkanlar'ın önemli tatil bölgelerinden olan Ohrid'de devam etmiştir.

BAL KAYMAK KONUSU NEDİR?

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor. Bade, anne babasını kaybetmiştir ve teyzesi Sezen ile yaşamaktadır. Sezen, bir sebepten yurt dışına gitmesi gerektiği için Bade'yi, babası Âdem'in yanına bırakır. Bade'nin bal üreticisi dedesi Âdem ile kaymak üreticisi nenesi Havva birbirlerine düşmandırlar. Fakat Bade'nin gelişiyle olaylar farklı bir hal almaya başlar.

BAL KAYMAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?



Filmin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Sabina Toyza, Filiz Ahmet, Kenan Çoban gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik ve senaristliğini Onur Tan üstleniyor.