Bakın hangi Zümrüdüanka oyuncusu Kuruluş Osman dizisine transfer oldu!

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonu ile Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizi geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplamıştı. Zümrüdüanka dizisi oyuncusu Umut Karadağ da Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil edildi.



Umut Karadağ’ın dizide hangi rolü üstleneceği önümüzdeki günlerde açıklanacak. Karadağ, bundan önce Halka ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi dizilerde rol almıştı. Oyuncu, ayrıca Zümrüdüanka dizisinde Adil Demirkan karakterine de hayat vermişti.

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezonu öncesinde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Emin Gürsoy gibi oyuncular yer alacak.