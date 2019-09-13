Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,69
  • 6,3106
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

Eşi Kayahan'ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar önceki akşam müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de evlendi.

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.

180 kişinin katıldığı düğünde İpek Açar özel dikim gelinlik giyerken, Alper Kömürcü'nün damatlık tercihi Levon Kordonciyan oldu.

Düğün sonrası açıklama yapan ikili, "Çok mutluyuz. Aile arasında sevdiğimiz arkadaşlarımızla bir aradayız.

Balayı için birkaç günlüğüne Londra'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi
Arı saldırısına uğrayan ünlü oyuncu ölümden döndü
4,5 milyon TL'ye 19 şehir gezecek
Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı: 'Asıl ben şiddete uğradım'
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler!
<p>Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından kent genelinde şiddetli rüzgar etkisini gös

İstanbul´daki Fırtınadan Korkutan Görüntü! Faciadan Saniyelerle Kurtuldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de hangi yaşta kaç kişi yaşıyor

Erzurum'da bulundu! Moğolların en etkili silahı