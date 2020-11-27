Bahar Şahin'i üzen Farah Zeynep Abdullah-Cenan Adıgüzel aşkı!

Magazin dünyası bu iddia ile çalkalanıyor! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Cenan Adıgüzel arasında neler oluyor?

Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Bahar Şahin'in bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yollarını ayırdı. Bahar Şahin'den ayrılan Cenan Adıgüzel'in güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

'BAHAR ŞAHİN ÇOK ÜZÜLDÜ' İDDİASI

Daha öncede Bahar Şahin'in eski aşkı Reynmen ile adı anılan Farah Zeynep Abdullah'ın şimdi de Cenan Adıgüzel ile aşk yaşadığı haberi sonrası Bahar Şahin'in çok üzüldüğü söyleniyor.