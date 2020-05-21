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  3. Bahar Şahin'den büyük başarı! Amerika'da aday gösterildi
21 Mayıs 2020 Perşembe 12:43 | Son Güncelleme:

Bahar Şahin'den büyük başarı! Amerika'da aday gösterildi

Bahar Şahin'den büyük başarı! Amerika'da aday gösterildi

Zalim İstanbul dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren oyuncu Bahar Şahin, 'Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020' Uluslararası film festivalinde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.

Ünlü oyuncu, 2018 yılında başrolünde 'Naz' karakteri ile yer aldığı 'İyi Oyun' filmi ile Amerika'da 53. kez düzenlenen Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020 Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi. Listede yer alan tek Türk oyuncu olan Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duygu seli yaşadı.

Festivalin sonuçları, koronavirüs sebebiyle iptal edilen törenin ardından önümüzdeki günlerde dijital ortam üzerinden açıklanacak.


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