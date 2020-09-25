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  • Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığa dayanamadı! Barışı böyle ilan ettiler
25 Eylül 2020 Cuma 17:54 | Son Güncelleme:

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığa dayanamadı! Barışı böyle ilan ettiler

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığa dayanamadı! Barışı böyle ilan ettiler

Oyuncu Bahar Şahin ve meslektaşı Cenan Adıgüzel, ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ayrılığa dayanamayan çift, barıştıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş’la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.

Bahar Şahin aşk yeminini ise 'Çok Güzel Hareket Bunlar 2' programında oyunculuk yapan CenanAdıgüzel’l e bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.

BARIŞTILAR

Ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden bir araya geldi. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin’in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel’in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu.

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