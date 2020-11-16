Bahar Candan Doya Doya Moda'da! Bahar Candan kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın yaşı, kaç kilo ve kaç beden olduğu merak konusu oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasına 42 beden ve üzeri bayan yarışmacılar katılabiliyor. Bir dönem verdiği kilolar ve zayıflığı ile dikkat çeken Bahar Candan son dönemde ise aldığı kilolar ile konuşuluyor. Ancak Bahar Candan'ın 42 beden olmadığı iddia edilirken, yarışmaya nasıl katıldığı da merak ediliyor.

BAHAR CANDAN DOYA DOYA MODA'DA

Daha önce İşte Benim Stilim programında yarışan Bahar Candan, bu kez Doya Doya Moda'ya katıldı. Büyük beden bayan yarışmacıların yarıştığı programa dahil olan Bahar Candan'ın kilosu merak konusu oldu. Candan'ın yarışma için kilo aldığı da söylentiler arasında yer alıyor. İddialı açıklamalarda bulunan Bahar Candan "Moda benim" diyor.

BAHAR CANDAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Bahar Candan İşte Benim Stilim yarışmasında kardeşi Nihal Candan ile birlikte adını duyurmuştur. Hukuk bölümünde eğitimini sürdüren Bahar Candan'ın konuşması ve tarzı dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca sosyal medya paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Doya Doya Moda yarışmasına katılan Bahar Candan'ın yarışmaya katılabilmek için kilo aldığı ortaya çıktı. Bahar Candan 44 bedene ulaştığı iddia ediliyor.