Bade İşçil o görüntüye isyan etti! Takipçilerinden destek yağdı

Tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler arasında maske ve eldiven kullanımı da var. Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar Bade İşçil'i çileden çıkarttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle takılan eldivenlerin ve maskelerin, kullanım sonrası sokaklardaki mazgallara ve kaldırımlara atılması, ünlü oyuncu Bade İşçil'i isyan ettirdi.

'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. Bade İşçil'in paylaşımı sonrası sosyal medyadan sanatçıya destek yağdı.