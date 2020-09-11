11 Eylül 2020 Cuma 09:33 | Son Güncelleme:
Bade İşçil eski eşi Malkoç Sualp'le barıştı mı?
Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Sualp ile önceki gün Etiler'de bir mekandaydı. Keyiflerinin yerinde olduğu görülen ikili, sohbet edip kahkahalar attı.
Meraklı bakışların odağında yer alan eski eşler Bade İşçil ve Malkoç Sualp, "barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. (Cadde)
Bade İşçil ile Malkoç Süalp, Mart 2013'te tanışıp 2 ay içinde evlenmişti. Çiftin Ağustos 2014'te oğulları Azur dünyaya gelmişti. İkili, Ağustos 2017'de ise boşanmıştı.