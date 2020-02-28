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  3. Babil'in yıldızı Birce Akalay, yeni aşkıyla el ele yakalandı!

Babil'in yıldızı Birce Akalay, yeni aşkıyla el ele yakalandı!

Babil'in yıldızı Birce Akalay, yeni aşkıyla el ele yakalandı!

Geçen aylarda Can Tunalı ile ilişkisine nokta koyan ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki akşam ilk kez yeni aşkıyla kameralara yakalandı.

Yeniköy sahil yolunda sevgilisiyle el ele dolaşan oyuncu, tanınmamak için kendini şapkasıyla kamufle etse de bunda başarılı olamadı. Yeni sevgilisiyle ilgili sorulara yanıt vermek istemeyen oyuncu, “Ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum’’ diyerek yoluna devam etti. Erkek arkadaşının ismini söylemek istemeyen oyuncunun arabasının önündeki güller dikkat çekti. (RECEP ASLAN)


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