Babil'in yıldızı Birce Akalay, yeni aşkıyla el ele yakalandı!

Yeniköy sahil yolunda sevgilisiyle el ele dolaşan oyuncu, tanınmamak için kendini şapkasıyla kamufle etse de bunda başarılı olamadı. Yeni sevgilisiyle ilgili sorulara yanıt vermek istemeyen oyuncu, “Ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum’’ diyerek yoluna devam etti. Erkek arkadaşının ismini söylemek istemeyen oyuncunun arabasının önündeki güller dikkat çekti. (RECEP ASLAN)