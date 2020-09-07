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  3. Babil'in yıldızı Birce Akalay dizi öncesi sıkıntılı süreç yaşıyor! Yoğun set temposunda zorlanıyor
07 Eylül 2020 Pazartesi 15:03 | Son Güncelleme:

Babil'in yıldızı Birce Akalay dizi öncesi sıkıntılı süreç yaşıyor! Yoğun set temposunda zorlanıyor

Babil'in yıldızı Birce Akalay dizi öncesi sıkıntılı süreç yaşıyor! Yoğun set temposunda zorlanıyor

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Star TV'de ekranlara gelen Babil dizisinde etkili bir karaktere hayat veriyor. İlay olarak ilk sezonun en beğenilen isimlerinden olan oyuncu, hayranları tarafından hem performansı hem de güzelliği ile dikkat çekiyor. Babil'in yıldızı Birce Akalay dizi öncesi sıkıntılı süreç yaşıyor.

Babil'in yıldızı Birce Akalay, dizi öncesi sıkıntılı süreç yaşıyor. Birce Akalay bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Set öncesi fizik tedavi gören oyuncu, koronavirüs sebebi ile sağlık önlemleri de aldı. Boynundan rahatsız olan Birce Akalay, uzun süredir boyun fıtığı tedavisi görüyor.

Güzel oyuncunun ağrıları tam da dizinin ikinci sezonu öncesi artınca Birce Akalay, yoğun bir tedavi sürecine başladı. Sancıların koluna ve sırtına vurması ile zor anlar yaşayan ünlü oyuncu, fizik tedavi ile bundan kurtulmak için çaba sergiliyor.

Babil dizisi dışındaki tüm teklifleri geri çeviren Birce Akalay’ın yoğun set temposunda da zorlandığı ortaya çıktı.


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