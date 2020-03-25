Babil'in yıldızı Aslı Enver'in reklam kazancı dudak uçuklattı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde olan oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Enver, önceki gün kolonya ve kremiyle yaptığı paylaşımına "Günlük rutinim, cilala parlat" mesajını yazdı.

1 MİLYON TL KAZANDI

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki oyuncu, 1 milyon TL karşılığında yüzü olduğu kremin reklamını yaptı. Aslı Enver'in paylaşımı, "İşin Aslı reklam" dedirtti.