Babil'in yıldızı Aslı Enver'in kazancı dudak uçuklattı!
Bir krem markasının reklam yüzü olan oyuncu Aslı Enver, aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Enver'in, reklamdan 1 milyon lira kazandığı iddia edildi.
Ekranların aranan yüzü Aslı Enver, reklam sezonunu açtı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak ünlü bir krem markasının reklam filminde oynadı.
1 MİLYON LİRA KAZANDI
Takvim'in haberine göre; Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı. Enver, reklamdan 1 milyon lira kazandı.