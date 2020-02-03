Babil'in yıldızı Aslı Enver'in kazancı dudak uçuklattı!

Ekranların aranan yüzü Aslı Enver, reklam sezonunu açtı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak ünlü bir krem markasının reklam filminde oynadı.

1 MİLYON LİRA KAZANDI

Takvim'in haberine göre; Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı. Enver, reklamdan 1 milyon lira kazandı.