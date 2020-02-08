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  3. Babil'in yıldızı Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Babil'in yıldızı Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Babil'in yıldızı Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Dün akşam Star TV'de ekranlara gelen Babil dizisi, hayranları tarafından yine ilgiyle takip edildi. Ancak dizide ilginç bir detay yer aldı. Dizinin yıldızlarından Aslı Enver, dizide de geçen bir telefon numarasını "Whatsapp ekle" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Numarayı mesaj yağmuruna tutan izleyiciler, numaraya Whatsapp'tan ulaşınca diziye ait şifreli bir kod aldıklarını belirtti. Bu dikkat çekici yöntem Türkiye'de ilk kez uygulandı. Bu taktiğin ise bir reklam hareketi olduğu iddia edildi.


Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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