Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Çok şaşıracaksınız

Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran Birce Akalay oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiylede dikkatleri üzerine çekiyor. Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti. Birce Akalay yıllar içinde pek çok estetik operasyon geçirdi ve adeta bambaşka birine dönüştü. Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı...

İşte Birce Akalay'ın yıllar içindeki değişimi

Birce Akalay adını 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak duyurdu.

Ardından da Avrupa'daki güzellik yarışmasına katılan Akalay, yarı finale kadar gelmeyi başardı.

Birce Akalay'ın değişimi bu yıllarda başladı.

Birce Akalay 2004-2007 yılları arasında spikerlik yaptı.

2007'de televizyon dünyasına Senin Uğruna dizisi ile adım atan Birce Akalay, daha sonra aynı yıl Kader dizisinde de rol altı.

Birce Akalay, yıllar önce Özcan Deniz ile aynı dizide rol aldı.

2008 - Asi dizisi

Genç oyuncu 2009'da Sizi Seviyorum filmiyle sinema severlerin de karşısına çıktı.

Birce Akalay asıl çıkışını 2010'dan sonra yaptı. 2010-2013 yılları arasında Yer Gök Aşk'taki Havva rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Akalay, büyük beğeni toplamıştı.

Her geçen yıl biraz daha değişen Birce Akalay'ın operasyonları bu pozla ortaya çıktı. Yüz hatları değişen Akalay magazin dünyasını sallamıştı.

Akalay operasyonlar ile değişimini tamamladıktan sonra 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.

2014 yılı Küçük Ağa dizisinde yüz hatları iyice oturdu.

2016'da Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Birce Akalay, kaşlarını kaldırtmış, kalınlaştırmış ve çenesindeki sivriliği de yok ettirmişti.