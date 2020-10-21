Babil'in Egemen'i Onur Saylak’tan yeni dizi projesi gündeme geldi. Hemen akıllara ‘Onur Saylak Babil dizisinden ayrılıyor mu?’ sorusu geldi. Ancak yeni dizi projesinde Onur Saylak oyuncu olarak değil yönetmen olarak yer alacak. Üstelik bir kanalda değil Netflix’te yayınlanacak dizi. Dolayısıyla Onur Saylak’ın Babil’den ayrılması beklenmiyor.

Zaten Babil dizisinin yapım firması olan Ay Yapım’ın bir projesi. Dizinin ismi Uysallar olacak. Onur Saylak’ın proje ile ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından yaptığı instagram paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı. Aynı paylaşımı kendi sayfasına taşıyan Nur Fettahoğlu da Onur Saylak’ı ilk kutlayan kişi oldu.

Dizinin senaristi Hakan Günday ile Onur Saylak birlikte ilk kez Uysallar projesi için bu pozu verdiler. Nur Fettahoğlu da “Geliyor gelmekte olan” notuyla Netflix Türkiye’yi de etiketleyerek paylaştı ve Babil’deki rol arkadaşına da güzel bir jest yapmış oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, konuyla ilgili verdiği kulis bilgisinde dizinin Netflix için çekileceğini ve yapımcı firmanın da Ay Yapım olduğunu açıkladı. Uysallar isimli dizinin senaryosunu ise Hakan Günday kaleme alıyor.

Onur Saylak’ın daha önce de PuhuTV için yönetmenliğini yaptığı Şahsiyet dizisi, büyük ses getirmişti.