Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'den tartışma yaratacak açıklama: Her sesi güzel müzikalde oynayamaz

Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver, her sesi güzel kişinin müzikalde oynayamayacağını savundu. Bu nedenle müzikale sıcak bakmayan Enver, “Her sesi güzel olanın şarkı söyleyebildiği düşünülüyor. Her şarkı söylenin de müzikalde oynayabileceği gibi bir algı var. Oysaki şarkıya duygu vermek bile zorken bir sahnede dans edip şarkı söylemek çok mesai isteyen bir iş. Müzikalin konsepti bana daha çok bir masal alemi gibi geliyor ve şimdilik düşünmüyorum’’ dedi.