Babilin Ayşe'si Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? İşte hayatı!

Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Babil dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. “Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir? “sorusunu aratan binlerce izleyici oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Kavak Yelleri dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir basamak atlayan Enver birçok dizi ve filmde rol aldı. “Aslı Enver nereli, kaç yaşında?” sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ASLI ENVER KİMDİR, NERELİ?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı olan Aslı Enver’in Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye’den Londra’ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okuyan Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşındı. Enver 1.68 m boyunda 55 kilo ve Boğa burcudur.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.

Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular.

Enver şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor.

Aslı Enver’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 - Babil (Ayşe) (Tv Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Süreyya Boran) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ece) (Sinema Filmi)

2016 – Kış Güneş (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Kardeşim Benim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Beste) (Snema Flm)

2013 – Kayıp (Özlem Albayrak) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Ahu) (TV Dizisi)

2012 – Rakı Masası (Kısa Film)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Mine Ergun) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Hazal) (TV Dizisi)

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu (TV Dizisi)