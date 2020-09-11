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  • Babil yeni bölüm bu akşam var mı? Babil yeni sezon ne zaman başlayacak, fragman çıktı mı?
11 Eylül 2020 Cuma 12:50 | Son Güncelleme:

Babil yeni bölüm bu akşam var mı? Babil yeni sezon ne zaman başlayacak, fragman çıktı mı?

Babil yeni bölüm bu akşam var mı" Babil yeni sezon ne zaman başlayacak, fragman çıktı mı"

Babil yeni sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisi koronavirüs nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzaktı. Yeni sezon çekimleri devam eden dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Babil yeni sezon yeni bölümler ile izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük heyecanla takip edilen Babil dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı dizi koronavirüs nedeniyle final yapmadan ekranlara veda etmişti. Babil yeni bölüm tarihi de netleşti.

BABİL YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Babil yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 11 Eylül tarihli Star TV yayın akışında da yer aldığı gibi Babil yeni bölümü bu akşam var.


BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. 

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