Babil yeni bölüm bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman? Babil 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Babil yeni bölüm ne zaman? Babil 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Babil son bölümünde heyecanlı olaylara sahne olmuştu. Yeni bölümde neler olacağını merakla bekleniyor. Babil dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BABİL YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?



Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi. Babil dizisi de ara veren dizilerden biri oldu. Babil bu akşam ekranlara gelmeyecek.

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Babil dizisinin yeni bölüm tarihi de henüz açıklanmadı.

Babil 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL 10. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?