Babil neden final yapıyor? Babil final bölümünde neler olacak?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Babil bu akşamki 20. bölümü ile final yapıyor. Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Babil'de İrfan, Deniz'le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen'in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen'i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor...
Cuma akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Babil bu akşam final bölümü ile ekranlara geliyor. Final haberi ile dizi hayranlarını üzen Babil'de neler yaşanacağı da merak ediliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin başrolünde Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Peki Babil final bölümünde neler yaşanacak?
BABİL FİNAL FRAGMANI YAYINDA
BABİL FİNAL Mİ YAPTI?
Babil 20 Kasım akşamı ekrana gelen 20. bölümü ile final yapıyor.
BABİL 20. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.
BABİL 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.
BABİL KONUSU NEDİR?
Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan’ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.
Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.
OYUNCU KADROSU
İrfan: Halit Ergenç
Egemen: Onur Saylak
Ayşe: Aslı Enver
İlay: Birce Akalay
Eda: Nur Fettahoğlu
Süleyman: Mesut Akusta
Kudret: Veda Yurtsever
Deniz: Beren Kasımoğulları
Hakan: Selahattin Paşalı
Yalçın: Mert Doğan
Funda: Lesli Karavil
Nehir: Gizem Kala
Mert: Gürberk Polat
Aydan: Aydan Koptur
Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
Büşra: Şeniz Çetin
Aynur: Funda Eskioğlu
Sedat: Barış Aksavaş
Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu