Babil neden final yapıyor? Babil final bölümünde neler olacak?

Cuma akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Babil bu akşam final bölümü ile ekranlara geliyor. Final haberi ile dizi hayranlarını üzen Babil'de neler yaşanacağı da merak ediliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin başrolünde Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Peki Babil final bölümünde neler yaşanacak?

BABİL FİNAL FRAGMANI YAYINDA





BABİL FİNAL Mİ YAPTI?

Babil 20 Kasım akşamı ekrana gelen 20. bölümü ile final yapıyor.

BABİL 20. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.

BABİL 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

BABİL KONUSU NEDİR?

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan’ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

OYUNCU KADROSU

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu