Babil final yaparken Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu sette gülme krizine girdi

Başrol oyuncularından Aslı Enver ile Nur Fettahoğlu, sette uzun süre birlikte yer almanın da verdiği dostluk ortamını sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. İkili, deniz kıyısında çekilen birbirinden güzel pozlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Nur Fettahoğlu, pozları instagram hesabından yayınladı ve “Gülmekten karnımıza ağrılar girsin, ağzımızı toparlayamayalım inşallah!! @aslienver” diyerek fotoğrafları yayınladı.

Aslı Enver, kalp emojisi ile bu paylaşıma destek verdi. “Hep böyle gülün” diye yorum bırakan dizi hayranları da ünlü oyuncuların sempatik hallerini çok beğendiklerini belirten yorumlarda bulundu.

İzleyicilerin merak ettiği bir başka şey ise, bu fotoğrafların da çekildiği sahnede neler yaşandığı oldu.