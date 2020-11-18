18 Kasım 2020 Çarşamba 14:54 | Son Güncelleme:
Babil final yaparken Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu sette gülme krizine girdi
Star TV'nin Cuma akşamları yayınlanan dizisi Babil, 20 Kasım akşamı 19. final bölümü ile yayınlanacak. Reytingleri ikinci sezonda düşen dizi ekibi için de izleyiciler için de bu erken final iyi olmadı. Babil final yaparken Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu'nu sette gülme krizi tuttu.
Başrol oyuncularından Aslı Enver ile Nur Fettahoğlu, sette uzun süre birlikte yer almanın da verdiği dostluk ortamını sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. İkili, deniz kıyısında çekilen birbirinden güzel pozlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Nur Fettahoğlu, pozları instagram hesabından yayınladı ve “Gülmekten karnımıza ağrılar girsin, ağzımızı toparlayamayalım inşallah!! @aslienver” diyerek fotoğrafları yayınladı.
Aslı Enver, kalp emojisi ile bu paylaşıma destek verdi. “Hep böyle gülün” diye yorum bırakan dizi hayranları da ünlü oyuncuların sempatik hallerini çok beğendiklerini belirten yorumlarda bulundu.
İzleyicilerin merak ettiği bir başka şey ise, bu fotoğrafların da çekildiği sahnede neler yaşandığı oldu.