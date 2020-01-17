Babil Ela kimdir? Nur Fettahoğlu nereli, kaç yaşında? İşte Nur Fettahoğlu'nun hayatı...

Nur Fettahoğlu kimdir, nereli? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Nur Fettahoğlu Babil Ela olarak ekranlara geri döndü. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi isimlerin paylaştığı Babil dizisi Star Tv ekranlarında yayın hayatına başladı. Fettahoğlu, dizide İrfan’ın eşi Ela’yı canlandırıyor. Diziyi izleyenler de ‘Babil’in Ela’sı Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında?’ sorusunu aratıyor. İşte güzel oyuncunun hayatı…

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980’de Almanya Duisburg’da doğdu. Aslen Rizeli olan Nur Fettahoğlu, Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve mezun oldu. Daha sonra çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra kamera karşısına ilk kez borsa spikerliği yaparak geçti.

Bir süre spikerlik görevini üstlenmiş olan Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştır.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Mahidevran Sultan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Nur Fettahoğlu, ilk evliliğini borsacı Murat aysan ile yaptı. 2011'de evliliğine son verdi. İkinci evliliğini ise iş adamı Levet Veziroğlu ile evlendi. 2015'te ise boşandılar.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Babil dizisinde Ela karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Nur Fettahoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Babil (Ela) (Tv Dizisi)

2019 – Kardeş Çocukları (Umay) (TV Dizisi)

2018 – Deliler (Alaca) (Sinema Filmi)

2018 – Bozkır (Dilara) (TV Dizisi)

2017 – Sana Kalbimi Verdim (TV Dizisi)

2017 – Fi (Billur) (İnternet Dizisi)

2015 – Filinta (Süreyya) (TV Dizisi)

2014-2015 – Hayat Yolunda (Şafak) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Mahidevran) (TV Dizisi)

2011 – Gişe Memuru (Kadın) (Sinema Filmi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Simone) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk-ı Memnu (Peyker) (TV Dizisi)

2007 – Gönül Salıncağı (Aylin) (TV Dizisi)

2007 – Benden Baba Olmaz (Tülay) (TV Dizisi)