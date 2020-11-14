Babil Egemen öldü mü? Onur Saylak Babil'den ayrıldı mı?

Star Tv'nin sevilen dizisi Babil 19. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil'de heyecan dolu sahneler ekrana geldi. 19. bölümde İrfan'ın intikam için Süleyman ve Egemen'e yaptıkları damga vurdu. Çıkan çatışmada ise Egemen vuruldu.

BABİL EGEMEN ÖLDÜ MÜ?

Babil son bölümde polisle iş birliği yapan İrfan, Süleyman ve Egemen'i yakalatmak için yeni bir plan yaptı. Ancak İrfan'ın eski öğrencisi olan Cihan ise İrfan'ın verdiği paraları korumak isterken canından oldu. Cihan'ı öldüren Süleyman'dan intikam almak isteyen İrfan, Özkan'a telefon açarak Süleyman'ın polise çalıştığını ve verdiği paraların seri numarasının alındığını söyledi.

Bunun üzerine ise Özkan, silahını çekerek Süleyman'ı vurmak istedi. Evin içinde çatışma çıkarken, dışarıda bekleyen polis ekipleri de baskın düzenledi.

Ancak çatışma sırasında Egemen vurularak yere yığıldı. Ayşe ise Egemen'i yerde yatarken buldu. Babil'de Onur Saylak'ın canlandırdığı Egemen'in ölüp ölmediği ise merak konusu oldu.

BABİL 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babil fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.