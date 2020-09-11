Babil Egemen karakteri değişti mi? Ozan Güven Babil dizisinden ayrıldı mı?

Babil dizisi yeni sezonuyla 11 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Babil Egemen karakteri Ozan Güven tarafından canlandırılıyordu. Halit Ergenç, Birce Akalaya, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon kadrosuna yeni isimler de dahil edildi. Peki, Ozan Güven Babil dizisinden neden ayrıldı? Babil Egemen karakterini kim canlandırıyor?



OZAN GÜVEN BABİL DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven’in, Babil dizisinden ayrılacağı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama Ay Yapım tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada: “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..." ifadelerine yer verildi.

BABİL EGEMEN KARAKTERİ DEĞİŞTİ Mİ, KİM CANLANDIRIYOR?

Ozan Güven’in Babil dizisi kadrosundan ayrılması üzerine gözler “Egemen” karakterinin canlandırılacağı isme çevrildi. Babil’de Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu.