Babil dizisinin İrfan'ı Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç nereli, kaç yaşında?

17 Ocak Cuma günü ekranlara gelen Babil dizisinde İrfan karakterine hayat veren Halit Ergenç’in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Halit Ergenç nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtını arayan izleyiciler oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. İrfan, idealist bir ekonomi profesörüdür. Hayatı ise haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlunun hastalanması ile mahvolur. İşte Halit Ergenç’in hayatı ve Babil’in İrfan’ı ile ilgili merak edilenler…

HALİT ERGENÇ KİMDİR, NERELİ?

Babil dizisinin başrol oyuncusu Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Halit Ergenç İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nin ikinci sınıfında bölümü bıraktı. Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları arasında The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor,Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler,Şarkılar Susarsa bulunmaktadır. Tiyatro çalışmalarına ise Bugün Git Yarın Gel,Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla devam eden sanatçının beyazperdede de rol aldığı önemli projeleri bulunmaktadır. Halit Ergenç’in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Zerda, Aliye gibi başarılı dizi projeleri izlemiştir.

Televizyon ve sahne çalışmaları dışında program sunuculuğu ve reklam filmlerindeki performanslarıyla da son derece başarılı olan sanatçı, halen dizilerde başarılı bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak sunuculuktaki başarısını da ekranlara yansıttı. Sanatçı izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde de rol almıştır. 2006 senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazanmıştır.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlidir ve Ali Ergenç isminde bir erkek çocuk babasıdır.

Halit Ergenç’in Yer Aldığı Diziler

1993-Beni Bul,

1996-Tatlı Kaçıklar,

1996-Kara Melek,

1997-Böyle mi Olacaktı,

1998-Gurbetçiler,

2000-Hiç Yoktan Aşk,

2001-Dedem, Gofret ve Ben,

2002-Kumsaldaki İzler,

2002-Zeybek Ateşi,

2002-Azad,

2002-Zerda,

2003-Baba,

2003-Esir Şehrin İnsanları,

2004-Aliye,

2006-Binbir Gece,

2011-2014 Muhteşem Yüzyıl,

2016-Ali ve Nino,

2016-2018 Vatanım Sensin,

2020-Babil

Yer Aldığı Filmler

2000-Ölümün El Yazısı,

2004-Okul,

2005-The Net 2.0,

Babam ve Oğlum,

2006-Tramvay,

2006-İlk Aşk,

2008-Devrim Arabaları,

2008-Akşamdan Kalma

2009-Acı Aşk,

2010-Dersimiz Atatürk,

2010-Misafir,

2010-Akşamdan Kalma 2,

2012-Akşamdan Kalma 3,

2016-Ali ve Nino

2017-İstanbul Kırmızısı