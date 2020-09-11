Babil dizisinin Egemen'i Onur Saylak kimdir? Onur Saylak aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Babil dizisinde Egemen karakterini artık Onur Saylak canlandırıyor! Oyuncu değişikliğine giden Babil dizisi yeni sezonda farklı bir yüzle devam ediyor. Özel hayatında çeşitli problemler yaşayan Ozan Güven yapımcılarla karşılıklı olarak anlaşarak diziden ayrıldı. Ozan Güven'in canlandırdığı Egemen karakterine yeni sezonda Onur Saylak hayat veriyor. Peki, Onur Saylak kimdir, kaç yaşında?
Onur Saylak Babil 2. sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon başarılı bir çıkış yakalayan Babil dizisi 11 Eylül Cuma akşamı 2. sezonuna başladı. Dizide Egemen karakterini canlandıran Ozan Güven’in özel hayatındaki çeşitli sebepler nedeniyle ayrılması üzerine Onur Saylak Egemen karakterine hayat vermeye başladı. İşte Babil dizisinde Egemen karakterini canlandıran Onur Saylak hakkında merak edilenler...
ONUR SAYLAK KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Onur Saylak 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gören Onur Saylak üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nâzım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.
Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Nesli Çölgeçen'in yönettiği Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.
Saylak 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlenmiştir.
B.i.t arts adında bir şirket kurup film sektörüne giriş yapmıştır. İlk kısa film deneyimi olan filmde eşi Tuba Büyüküstün başrol oynamaktadır. Aynı zaman da filmin yönetmenliğini de yapmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Babil (2020) - Egemen Kıvılcım
Kuzgun (2019) - Ferman Koruoğlu
Çukur (2019) - Veli Cevher (konuk)
Çarpışma (2018-2019) - Veli Cevher
Vatanım Sensin (2016-2018) - Tevfik / Yanık Efe
Hatırla Gönül (2015) - Tekin
Hayat Ağacı (2014) - Cengiz
Ağır Roman Yeni Dünya (2012) - Janti Metin
Sensiz Olmaz (2011) - Aydın
Gönülçelen (2010-2011) - Levent
Nefes (2009) - Ateş
Asi (2007) - Tilki Ziya
Kod Adı: Kaos (2007) - Erkan Karaca
Kod Adı (2006) - Erkan Karaca
Hisarbuselik (2006) - Çetin
Ne Seninle Ne Sensiz (2005) - Batanay
Yabancı Damat (2004) - İhsan
Aşk Buraya Uğramıyor (2003)
Bizim Evin Halleri (2000)
FİLMLERİ
Oyuncu olarak
Rüzgarın Hatıraları (2015) - Aram
Mavi Dalga (2014) - Fırat
Denizden Gelen (2009) - Halil
Güz Sancısı (2008) - Tüy Üfleyen Adam
Sonbahar (2007) - Yusuf
Yönetmen olarak
Daha - 2017
Şahsiyet - 2018