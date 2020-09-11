Babil dizisinin Egemen'i Onur Saylak kimdir? Onur Saylak aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Onur Saylak Babil 2. sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon başarılı bir çıkış yakalayan Babil dizisi 11 Eylül Cuma akşamı 2. sezonuna başladı. Dizide Egemen karakterini canlandıran Ozan Güven’in özel hayatındaki çeşitli sebepler nedeniyle ayrılması üzerine Onur Saylak Egemen karakterine hayat vermeye başladı. İşte Babil dizisinde Egemen karakterini canlandıran Onur Saylak hakkında merak edilenler...



ONUR SAYLAK KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Onur Saylak 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gören Onur Saylak üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nâzım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Nesli Çölgeçen'in yönettiği Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.

Saylak 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlenmiştir.

B.i.t arts adında bir şirket kurup film sektörüne giriş yapmıştır. İlk kısa film deneyimi olan filmde eşi Tuba Büyüküstün başrol oynamaktadır. Aynı zaman da filmin yönetmenliğini de yapmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Babil (2020) - Egemen Kıvılcım

Kuzgun (2019) - Ferman Koruoğlu

Çukur (2019) - Veli Cevher (konuk)

Çarpışma (2018-2019) - Veli Cevher

Vatanım Sensin (2016-2018) - Tevfik / Yanık Efe

Hatırla Gönül (2015) - Tekin

Hayat Ağacı (2014) - Cengiz

Ağır Roman Yeni Dünya (2012) - Janti Metin

Sensiz Olmaz (2011) - Aydın

Gönülçelen (2010-2011) - Levent

Nefes (2009) - Ateş

Asi (2007) - Tilki Ziya

Kod Adı: Kaos (2007) - Erkan Karaca

Kod Adı (2006) - Erkan Karaca

Hisarbuselik (2006) - Çetin

Ne Seninle Ne Sensiz (2005) - Batanay

Yabancı Damat (2004) - İhsan

Aşk Buraya Uğramıyor (2003)

Bizim Evin Halleri (2000)

FİLMLERİ

Oyuncu olarak

Rüzgarın Hatıraları (2015) - Aram

Mavi Dalga (2014) - Fırat

Denizden Gelen (2009) - Halil

Güz Sancısı (2008) - Tüy Üfleyen Adam

Sonbahar (2007) - Yusuf

Yönetmen olarak

Daha - 2017

Şahsiyet - 2018