Babil dizisi sosyal medyayı salladı! Halit Ergenç'in performansına Bergüzar Korel de sessiz kalamadı

Star TV'de dün akşam izleyiciyle buluşan Babil, 1. bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun aradan sonra yeni dizisiyle ekrana dönen Halit Ergenç, başarılı performansıyla Twitter'ı salladı. Ergenç'in yanı sıra, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi usta oyuncular da adlarından söz ettirdi.

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Babil dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, eşinin başarısı karşısında sessiz kalamadı.

'SENİN MESLEĞİNE OLAN AŞKINI SEVEYİM'

Instagram hesabından Halit Ergenç'in fotoğrafını paylaşan Korel, fotoğrafa "Senin mesleğine olan; aşkını, yeteneğini, saygını heyecanını seveyim.. #Babil" notunu yazdı. Korel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.