Babil dizisi oyuncuları arasında kimler var? Babil dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Babil dizisi oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Babil dizisi konusu nedir? Star TV’de ekrana gelen yeni dizi Babil her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide Halit Ergenç ekonomi profesörü İrfan karakterine, Ozan Güven İrfan’ın en yakın dostu Egemen karakterine hayat veriyor. Haberimiz içerisinden dizi ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

HALİT ERGENÇ - İRFAN

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 İstanbul doğumlu Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Halit Ergenç orta öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri’nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları arasında The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor,Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler,Şarkılar Susarsa bulunmaktadır. Tiyatro çalışmalarına ise Bugün Git Yarın Gel,Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla devam eden sanatçının beyazperdede de rol aldığı önemli projeleri bulunmaktadır. Halit Ergenç'in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Aliye, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi başarılı dizi projeleri izlemiştir.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlidir ve Ali Ergenç isminde bir erkek çocuk babasıdır.

Ozan Güven - Egemen

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Bugüne kadar Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Dünya Varmış, Bana Abi De, Havada Bulut, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, GORA, AROG, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Fi gibi yapımlarda rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven’in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır.

Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Mülakatçi karakterine hayat vermiştir.

Aslı Enver - Ayşe

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

Birce Akalay - İlay

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu - Eda

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

Mesut Akusta - Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?