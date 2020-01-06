Babil dizisi ne zaman başlayacak? Merakla beklenen yayın tarihi belli oldu!

Star TV'de ekranlara gelecek olan Babil dizisinin birinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dizi severler de heyecan yaratan Babil'in, ne zaman başlayacağı da belli oldu.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü kadrosuyla dikkatleri yayınlanmadan üzerine çeken Babil dizisinin 17 Ocak Cuma günü Star'da ekrana geleceği öğrenildi. Öte yandan dizinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor.

OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği Babil dizisinin başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu paylaşıyor. Dizinin senaryosunu ise Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.