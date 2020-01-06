Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9781
  • 6,6978
  • 303.706
  • 111759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Babil dizisi ne zaman başlayacak? Merakla beklenen yayın tarihi belli oldu!

Babil dizisi ne zaman başlayacak? Merakla beklenen yayın tarihi belli oldu!

Babil dizisi ne zaman başlayacak" Merakla beklenen yayın tarihi belli oldu!

Başrollerini Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Aslı Enver, Ozan Güven ve Birce Akalay'ın paylaştığı Babil dizisinin kanalının ardından hangi gün yayınlanacağı da belli oldu.

Star TV'de ekranlara gelecek olan Babil dizisinin birinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dizi severler de heyecan yaratan Babil'in, ne zaman başlayacağı da belli oldu.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü kadrosuyla dikkatleri yayınlanmadan üzerine çeken Babil dizisinin 17 Ocak Cuma günü Star'da ekrana geleceği öğrenildi. Öte yandan dizinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor.

OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği Babil dizisinin başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu paylaşıyor. Dizinin senaryosunu ise Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.


Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert çıkış!
Taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu
Ebru Şahin ile Oğulcan Engin hakkında flaş aşk iddiası!
Sıcak su torbası patladı, Seda Sayan hastanelik oldu!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti?
<p>İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı f

Rus Savaş Gemisi, İstanbul Boğazı´nda Kıyıya Sürüklendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Kanal İstanbul'un güzergahı: Havadan böyle görüntülendi

Nostradamus'un 2020 kehanetleri