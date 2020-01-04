Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Babil dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı Babil dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Babil dizisine dair tüm detaylar haberimizde..

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Babil dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Babil dizisi yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BABİL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, Babil dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştirilen teaser çekimi iki gün sürdü. Babil dizisinin oyuncu kadrosunda; Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta yer alıyor.

BABİL KONUSU NE?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek m