Babil dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Babil oyuncuları arasında kimler var?
Babil dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Babil oyuncu kadrosunda kimler var? Star TV’de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi her hafta Cuma akşamları ekrana gelecek. Dizinin tanıtımları izleyicinin merakını daha da artırdı. Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Aslı Enver, Ozan Güven gibi iddialı isimlerin yer aldığı dizi ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Babil dizisi konusu ve oyuncuları araştırılan konular arasında yerini aldı. Babil dizisi konusu nedir? Yayınlanan fragmanları ile adından sıkça söz ettiren yeni dizi ilk bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Her hafta Cuma akşamları izleyici karşısına çıkacak olan dizide Halit Ergenç İrfan karakterine, Ozan Güven Egemen karakterine hayat verecek. En son İstanbullu Gelin dizisindeki başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Aslı Enver’de dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.
BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?
İŞTE BABİL DİZİSİ OYUNCULARI
Halit Ergenç - İrfan
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.
Ozan Güven - Egemen
İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
Aslı Enver - Ayşe
Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.
Birce Akalay - İlay
Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.
Nur Fettahoğlu - Eda
İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.
Mesut Akusta - Süleyman
Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.