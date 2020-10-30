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30 Ekim 2020 Cuma 21:25 | Son Güncelleme:

Babil bu akşam yok mu? Babil 18. yeni bölüm ne zaman?

Babil bu akşam yok mu" Babil 18. yeni bölüm ne zaman"

Star TV'nin sevilen dizisi Babil bu akşam yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü iptal edildi. Sebebi ise İzmir'de yaşanan, vatandaşlarımızın vefat etmesi ve yaralanması ile sonuçlanan deprem felaketi olarak gösterildi.

Babil dizisinin sosyal mecralarından yapılan açıklamada dizinin 18. bölümünün 30 Ekim Cuma, yani bu akşam yayınlanmayacağı duyuruldu. Bunun üzerine Babil bu akşam yok mu? Babil 18. yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

BABİL BU AKŞAM YOK MU?

“İzmir’de gerçekleşen deprem sebebiyle bu akşam Babil dizisi yayınımız olmayacaktır.

İçimizi yakan depremde vefat edenlere Allahtan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.”

Cuma rekabetinde diziler arasında müthiş bir rekabet yaşanırken, Star TV’nin ve Babil dizisi ekibinin böyle bir karar alması çok önemli bir gelişme oldu… ”

Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medyada izleyiciler bu duyarlı davranış nedeniyle hem dizi ekibine hem de Star TV’ye teşekkür ettiklerini belirten yorumlarda bulundu. Dizide Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak, Birce Akalay, Aslı Enver ve Mesut Akusta başrollerde yer alıyor…

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